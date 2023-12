O porta-voz das Forças de Defesa de Israel (FDI), Daniel Hagari, anunciou que as forças israelenses mataram por engano três reféns israelenses que estavam na região de Shejaiya, no norte da Faixa de Gaza. Segundo Hagari, as forças pensaram que eles eram terroristas do Hamas e abriram fogo contra os capturados do grupo terrorista.