Os militares de Israel renovaram nesta segunda-feira, 4, os pedidos de evacuações em massa da cidade de Khan Younis, no sul, onde dezenas de milhares de palestinos deslocados buscaram refúgio nas últimas semanas, enquanto ampliavam sua ofensiva terrestre e bombardeavam alvos em toda a Faixa de Gaza. As operações alargadas, após o termo de um cessar-fogo de uma semana, visam eliminar os governantes do Hamas em Gaza.