Os Estados Unidos anunciaram, nesta segunda-feira (11), restrições de visto a cerca de 300 guatemaltecos, entre eles uma centena de deputados, e condenaram as tentativas de "minar a democracia" por parte do Ministério Público (MP) daquele país, órgão que tentou anular a vitória do social-democrata Bernardo Arévalo nas eleições presidenciais.