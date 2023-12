O governo dos Estados Unidos anuncia em comunicado que impõe sanções contra um indivíduo e três entidades por facilitarem assistência financeira do Irã aos rebeldes houthis, o que permite ataques em águas internacionais contra embarcações e "outras atividades de desestabilização". Os alvos facilitaram a transferência de milhões de dólares aos houthis, sob o comando de Said al-Jamal, membro da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã e que vive neste país.