O Departamento de Defesa dos Estados Unidos anunciou um novo pacote de assistência no valor de US$ 175 milhões para "satisfazer as necessidades críticas de segurança e defesa da Ucrânia". O pacote inclui capacidades adicionais de defesa aérea, munições de artilharia, armas antitanque e outros equipamentos para ajudar Kiev a combater a guerra em curso contra a Rússia.