O discurso de Natal do rei Charles III nesta segunda-feira, 25, mencionou a saúde do planeta e as guerras que estão ocorrendo em diferentes partes do mundo. Em um vídeo pré-gravado, filmado com ele ao lado de uma árvore de Natal no Palácio de Buckingham, o monarca falou do propósito de vida de Jesus de servir aos pobres e homenageou as pessoas que ajudam outras, a quem ele chamou de "exército altruísta", que forma a "espinha dorsal da sociedade".