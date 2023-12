Dois homens foram presos na província de Alicante, no sudeste da Espanha, após sequestrarem uma estátua do menino Jesus de um presépio e exigirem resgate por meio de um vídeo do TikTok. Os jovens têm 19 e 21 anos e, na plataforma, denominam-se como os "sequestradores de São Vicente", cidade onde ocorreu o fato inusitado.