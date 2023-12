A Coreia do Norte realizou seu primeiro testes de foguete balístico em cinco meses, provavelmente disparando uma arma mais ágil, no momento em que busca responder com força a movimentações dos Estados Unidos e da Coreia do Sul e reafirmar seus planos nucleares. O governo sul-coreano descreveu o foguete testado como uma arma impulsionada por combustível sólido, o que dificulta a detecção dessas armas.