O presidente eleito da Argentina, Javier Milei, recebeu nesta sexta-feira, 8, o ex-presidente Jair Bolsonaro, que estará presente na transferência de poder no dia 10 de dezembro. O ex-mandatário brasileiro viajou ao país vizinho na quinta-feira, 7, para participar da solenidade. Embora tenha sido acompanhado por uma extensa comitiva de aliados, apenas alguns deles puderam participar do encontro reservado com o futuro presidente argentino.