O presidente americano, Joe Biden, recebeu os familiares dos cidadãos americanos que são mantidos como reféns pelos terroristas do Hamas na Faixa de Gaza. O encontro desta quarta-feira, 13, na Casa Branca se segue as críticas do democrata ao primeiro-ministro de Israel, Binyamin Netanyahu, que tornou públicas as diferenças com os EUA, um dos seus maiores aliados na guerra.