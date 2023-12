Mais batalhas ocorreram em Gaza neste domingo, 10, enquanto Israel indica estar disposto a lutar meses ou mais para derrotar os líderes do território comandado pelo Hamas. O primeiro-ministro do Catar, Tamim bin Hamad Al Thani, importante mediador do conflito, disse em um fórum na capital Doha que os esforços para parar a guerra e libertar todos os reféns continuam, mas "infelizmente, não estamos vendo a mesma vontade que tínhamos visto nas semanas anteriores".