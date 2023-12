Mais um grupo de repatriados da Faixa de Gaza está a caminho do Brasil, informou o governo neste domingo, 10. Segundo o Palácio do Planalto, decolou há pouco do Cairo, no Egito, às 19h03 (14h03 no horário de Brasília), a aeronave KC-30 da Força Aérea Brasileira, com 48 repatriados. A previsão é que a aeronave chegue a Base Aérea de Brasília às 3h20 da madrugada desta segunda-feira, 11.