O pacote de medidas anunciadas nesta quarta-feira, 27, pelo presidente da Argentina, Javier Milei, é publicado nesta quinta, 28, no Boletim Oficial do país, equivalente ao Diário Oficial brasileiro. Na imprensa, a expectativa é de dificuldades na tramitação, já que o governo não possui maioria em nenhuma das duas Casas do Legislativo. Nesta semana, Milei comentou que poderia recorrer a um voto popular para tentar garantir a aprovação das medidas.