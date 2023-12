A polícia do Reino Unido afirmou nesta sexta-feira, 15, que está "aliviada e muito feliz" ao descobrir que um adolescente encontrado caminhando ao longo de uma estrada no sudoeste da França é um jovem britânico que estava desaparecido havia seis anos. A Polícia de Greater Manchester disse que o adolescente que afirma ser Alex Batty, de 17 anos, realizou uma videochamada com sua avó, Susan Caruana.