A decisão da Argentina de não assinar o acordo entre União Europeia e Mercosul na reunião de quinta-feira, 30, no Rio, não só tirou do horizonte a perspectiva de concluir a negociação do pacto comercial, como também ofuscou uma oportunidade para o Brasil. As negociações entre Mercosul e União Europeia têm sido um teste para a liderança brasileira.