Um dos vulcões mais ativos do oceano Pacífico, o Mount Ulawun, entrou em erupção na tarde de segunda-feira, 20, expelindo lava a uma altura de 15 quilômetros. A erupção do vulcão, que é o mais alto da Papua Nova-Guiné, diminuiu nesta terça-feira, 21, mas cinzas espessas ainda subiam no céu e cobriam telhados e palmeiras próximas.