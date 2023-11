O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, afirmou neste domingo, 12, que "não conhece" o embaixador de Israel no Brasil, Daniel Zonshine. A declaração foi dada após ele ser questionado sobre o encontro do israelense com o ex-presidente da República Jair Bolsonaro. O chanceler também chamou de "desinformação" a versão de que Bolsonaro teria exercido papel na intermediação do resgate de brasileiros na Faixa de Gaza.