Um trabalhador preso em um arranha-céu em chamas em Reading, cidade a 50 quilômetros de Londres, no Reino Unido, foi resgatado por um guindaste. Os Bombeiros Reais de Berkshire (RBFRS) chegaram ao Centro de Desenvolvimento Station Hill para combater o incêndio às 8h40min desta quinta-feira (23).As chamas foram contidas no mesmo dia. De acordo com a BBC, duas pessoas foram levadas ao hospital do condado de Berkshire com sintomas de inalação de fumaça, e estão em estado estável.