Moradores de Ladispoli, na Itália, viveram momentos de tensão no sábado (11) após um leão, que fugiu de um circo, ser flagrado circulando nas ruas da região. O prefeito da cidade, Alessandro Grando, publicou uma mensagem pedindo que os moradores não saíssem de casa enquanto o animal não fosse capturado. As buscas duraram seis horas, quando resgataram o felino com segurança.