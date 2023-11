O Alto Representante da União Europeia, Josep Borrell, afirmou nesta quarta-feira, dia 1º, que, com base na "posição clara do Conselho da UE de que Israel tem o direito de se defender", em conformidade com o direito internacional, "está consternado com o elevado número de vítimas na sequência do bombardeio por parte de Israel do campo de refugiados de Jabalia. Em sua conta na rede social "X", o diplomata escreveu que o direito à autodefesa deve ser sempre equilibrado pela obrigação de poupar os civis na maior medida possível.