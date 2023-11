Pela primeira vez desde o acidente, as equipes de resgate conseguiram, nesta terça-feira (21), enxergar os 41 operários presos pelo desabamento de um túnel em construção no norte da Índia. As imagens foram registradas por uma câmera endoscópica colocada em um tubo fino utilizado para fornecer oxigênio, comida e água aos trabalhadores. Pelas imagens, os homens parecem exaustos e ansiosos.