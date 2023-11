O Departamento do Tesouro dos EUA divulgou hoje novas sanções para prejudicar a cadeia de abastecimento da Rússia, em meio às medidas de retaliação do governo americano a Moscou. As ações pretendem contornar a evasão de sanções, visto que o país rival tem conseguido contornar os impedimentos para conseguir suprimentos de outras fontes na cadeia global.