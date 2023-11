Duas semanas e meia depois de enviar tanques e tropas terrestres para o norte de Gaza, as forças israelenses entraram na manhã de quarta-feira, 14, em um hospital onde afirmam que militantes do Hamas operam. Mohammed Zaqout, diretor dos hospitais em Gaza, disse que tanques israelenses estavam dentro do complexo médico e que soldados entraram em edifícios, incluindo os departamentos de emergência e cirurgia, que abrigam unidades de terapia intensiva.