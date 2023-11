Com as eleições no horizonte e pesquisas que apontam perspectivas ruins para o Partido Conservador, o governo do Reino Unido decidiu anunciar mudanças no Executivo nesta segunda-feira (13), incluindo o inesperado retorno à política do ex-primeiro-ministro David Cameron, novo chefe da diplomacia, em substituição a James Cleverly, que assume a pasta do Interior após a demissão de Suella Braverman.