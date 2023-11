O primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, que se reunirá na terça-feira com seu homólogo grego, Kyriakos Mitsotakis, "não tem planos" de facilitar a devolução dos Mármores do Partenon, solicitados há décadas por Atenas, afirmou nesta segunda-feira(27) um porta-voz do líder conservador.