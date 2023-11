Nesta segunda-feira, 27, a Procuradora-Geral do Peru, Patricia Benavides, denunciou no Congresso do país a presidente Dina Boluarte pelo suposto crime de homicídio como responsável pela repressão aos protestos contra ela, que deixaram mais de 50 mortos após sua chegada ao poder. "Informo que formulei denúncia constitucional ante o Congresso da República contra Dina Boluarte, presidente da República, e Luis Alberto Otárola", o primeiro-ministro, disse Benavides em declaração televisionada.