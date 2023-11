Israel espera receber os primeiros reféns que serão libertados pelo grupo terrorista Hamas na quinta-feira, 23, segundo o ministro das Relações Exteriores do país, Eli Cohen, em uma entrevista à rádio das Forças de Defesa de Israel. Segundo o jornal americano The New York Times, o acordo deve esperar até esta data para que juízes israelenses analisem questões jurídicas relacionadas aos casos de alguns prisioneiros palestinos que estão em Israel e serão liberados por conta do acordo.