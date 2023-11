O presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, anunciou nesta quinta-feira, 9,que irá dissolver o Parlamento Nacional e convocar eleições antecipadas, dois dias após o primeiro-ministro do país, António Costa, ter renunciado em meio a um governo contaminado por escândalos de corrupção. As novas eleições devem ocorrer no próximo 10 de março de 2024, segundo o presidente.