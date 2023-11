O filme "Jogos Vorazes: A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes", prequela da saga de mesmo nome, estreou em primeiro lugar nas bilheterias dos Estados Unidos e do Canadá com US$ 44 milhões (quase R$ 215 milhões na cotação atual) arrecadados entre sexta-feia e domingo (19), em seu primeiro final de semana de exibição.