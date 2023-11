Ao ver um "brinquedo" no quintal de sua avó, Angelo Owens, uma criança de 9 anos, sequer podia imaginar o risco de vida que estava correndo. O menino, morador da Florida, nos Estados Unidos, ficou cara a cara com uma das cobras mais venenosas do mundo, uma cascavel diamante de mais de um metro e meio, acreditando que era um urso de pelúcia. O caso ocorreu na quarta-feira, 8, de acordo com o canal Wesh 2.