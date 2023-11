O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e o presidente da China, Xi Jinping, se reuniram na quarta-feira, 15, em São Francisco, nos Estados Unidos, em meio a um encontro do Fórum de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico. Esta foi a primeira reunião dos dois líderes em um ano, quando Biden e Jinping se reunião em Bali, na Indonésia, nas margens da reunião do G20 do ano passado.