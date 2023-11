A Organização Mundial da Saúde (OMS) relatou neste domingo que perdeu a comunicação com o Hospital Al-Shifa, no norte da Faixa de Gaza, em meio a relatos de ataques. Em nota, a organização afirmou que presume que os contatos na unidade estão fugindo da área, junto aos milhares de deslocados que buscavam abrigo no hospital. "Há relatos de que algumas pessoas que fugiram do hospital foram alvejadas, feridas e até mortas", disse no comunicado.