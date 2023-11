O novo primeiro-ministro da Nova Zelândia retirou o veto ao cigarro para jovens, instituído em dezembro de 2022, para financiar o corte de impostos em outras áreas. A medida foi divulgada na sexta-feira, 24, pela coalizão do governo do conservador Christopher Luxon, que assumiu o cargo de premiê nesta segunda-feira, 27. As autoridades de saúde pública acreditam que a retirada vai custar milhares de vidas e será "catastrófica".