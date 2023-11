Quem caminha por Río Gallegos, na Província de Santa Cruz, sente a presença constante do ex-presidente Néstor Kirchner (2003-2007) em estátuas, fotos e ruas. Ele morreu em 2010, mas manteve o domínio da política nacional graças a sua mulher, Cristina (2007-2015). O tempo, porém, foi cruel com o kirchnerismo, desgastado pela crise e pelo avanço do candidato libertário Javier Milei.