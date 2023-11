O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, voltou a afirmar nesta quarta-feira, 8, que não haverá um cessar-fogo com o Hamas sem a libertação dos reféns israelenses em poder do grupo. Em reunião ministerial, o líder voltou a fazer tal afirmação sobre as condições, o que contraria rumores de que o governo israelense poderia estar disposto a aceitar uma pausa de dias nos combates em troca da libertação de um grupo de reféns.