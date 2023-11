O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, insistiu que um cessar-fogo na Faixa de Gaza não é uma opção, embora as operações na região tenham demorado "mais" do que o planejado. Em entrevista à Fox News, ele afirmou que "um cessar-fogo com o Hamas significa rendição ao Hamas, rendição ao terror e a vitória do eixo de terror do Irã, por isso não haverá um cessar-fogo sem a libertação dos reféns israelenses".