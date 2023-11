As negociações para garantir a libertação de reféns detidos pelo Hamas e por outras facções palestinas foram suspensas neste domingo, 12, devido aos combates em torno de hospitais na Faixa de Gaza e particularmente no Hospital Al-Shifa, disseram duas autoridades egípcias. Os principais líderes do Hamas falaram ao Catar e ao Egito, os dois principais países mediadores das negociações, que Israel demonstrou mais uma vez que "não está interessado em nenhum acordo", disseram as autoridades.