O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, se reuniu nesta segunda-feira, 6, com o ministro das Relações Exteriores da Turquia, Hakan Fidan, ocasião em que conversaram sobre a prevenção da propagação do conflito Israel-Hamas e a necessidade de proteger os civis e aumentar a assistência humanitária. Em seu perfil na rede social "X", o americano disse que ambos discutiram também a adesão da Suécia à Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) e a importância da parceria na resposta aos desafios globais.