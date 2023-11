A conversa desta terça-feira, 22, foi cordial e durou apenas alguns minutos, segundo assessores. O primeiro contato direto de Javier Milei, presidente eleito da Argentina, com Londres foi um telefonema com o chanceler britânico, David Cameron. Os dois conversaram sobre Winston Churchill, Rolling Stones e Margaret Thatcher, mas evitaram tocar no assunto mais quente da política externa argentina dos últimos 40 anos: a soberania das Malvinas.