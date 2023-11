O chanceler Mauro Vieira telefonou nesta sexta-feira, 3, para o ministro de Relações Exteriores de Israel, Eli Cohen, para pedir rapidez na liberação do grupo de cerca de 30 brasileiros retidos na Faixa de Gaza em meio à guerra entre israelenses e o grupo terrorista Hamas. Na quinta-feira, 2, Vieira fez gestões no mesmo sentido junto ao chanceler egípcio Sameh Shoukry. Desde os atentados do Hamas contra Israel, em 7 de outubro, o governo tenta, sem sucesso, tirar os brasileiros de Gaza.