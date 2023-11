Políticos e intelectuais latino-americanos expressaram suas posições em relação ao segundo turno presidencial argentino do próximo domingo: Mario Vargas Llosa, Mariano Rajoy e Iván Duque apoiaram o voto no libertário Javier Milei, enquanto Lula, José Luis Rodríguez Zapatero, Michelle Bachelet e Rigoberta Menchú levantaram a bandeira do governista Sergio Massa.