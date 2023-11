O ministro da Economia, Sergio Massa, e o candidato libertário Javier Milei trocaram acusações, com termos como "ladrão" e "desequilibrado mental", no debate de domingo (12) à noite, em uma tentativa de atrair os últimos votos a uma semana do segundo turno da eleição presidencial na Argentina, no momento em que as pesquisas apontam um empate técnico.