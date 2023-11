O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que a intenção do chamado Sul Global não é antagonizar com o chamado Norte, mas estabelecer uma "ordem justa", com direitos internacionais que valham igualmente a todos os países. Ao criticar o direito de veto dos integrantes permanentes do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU), o chefe do Executivo defendeu que as tragédias humanitárias atuais evidenciam a falência das instituições internacionais.