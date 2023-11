O Líbano denunciou neste domingo, 5, que três crianças e uma mulher morreram vítimas de um ataque aéreo de Israel na cidade de Ainata, no sul do país. As tropas israelenses têm trocado fogo com o Hezbollah - grupo radical islâmico libanês - que disse ter lançado uma nova rodada de foguetes em resposta à morte dos civis. Tel-Aviv ainda não comentou a acusação.