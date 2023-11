A secretária de América Latina e Caribe do Ministério de Relações Exteriores, embaixadora Gisela Padovan, disse nesta quinta-feira, 30, que o Itamaraty acompanha "com atenção" o atrito entre Venezuela e Guiana. Ressaltou, porém, que o referendo venezuelano sobre o assunto que será realizado no domingo, 3, é assunto interno do país.