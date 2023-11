Itália, França e Espanha precisam realizar "ajustes orçamentários", alertou, nesta quinta-feira (23), Kristalina Georgieva, diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI), em uma entrevista a vários jornais europeus, na qual advertiu sobre as consequências do conflito no Oriente Médio e o aumento do populismo.