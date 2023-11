Israel e o grupo terrorista Hamas concordaram nesta segunda-feira, 27, em prorrogar sua frágil trégua por mais dois dias, até quinta-feira, 30, em um ato de cooperação que deve permitir o fluxo de mais ajuda humanitária para Gaza e a libertação de mais reféns e prisioneiros do que o inicialmente esperado. A prorrogação, no momento em que a trégua de quatro dias iria expirar, foi anunciada por mediadores do Catar poucas horas antes de mais 11 reféns israelenses serem libertados.