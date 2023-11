A chance de uma guerra em grande escala estourar entre Israel e as forças no Líbano aumentou nos últimos dias, disseram autoridades israelenses depois de, no domingo, 12, ao menos 10 civis e sete soldados de Israel serem feridos por ataques disparados do Líbano contra o norte do país. Este foi o incidente mais grave envolvendo civis ao longo da fronteira Líbano-Israel desde um ataque aéreo israelense no sul do país vizinho, em 5 de novembro, matou uma mulher e três crianças.