Ataques do grupo Hezbollah do Líbano neste domingo, 12, feriram sete soldados israelenses e outras 10 pessoas, disseram os serviços militares e de resgate de Israel. Os militares israelenses disseram ter identificado 15 lançamentos vindos do Líbano e seus sistemas de defesa interceptaram quatro deles. O restante caiu em áreas abertas.