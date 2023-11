O exército israelense anunciou que atacou o que chamou de locais de infraestrutura terrorista na Síria no início da manhã deste domingo, em resposta aos lançamentos de foguetes do país vizinho no sábado. No ataque do sábado, os artefatos tinham como alvo o norte de Israel e caíram em áreas abertas, de acordo com as Forças de Defesa de Israel.